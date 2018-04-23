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Mahkemelerin yükünü azaltacak

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentin ilk arabuluculuk merkezini açtı. Demirtaş mahkemelerin iş yükünü azaltacak olan arabuluculuk merkezlerinin taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözeceğini söyledi

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Mahkemelerin yükünü azaltacak
Adana'nın ilk arabuluculuk merkezi olan Denge Arabuluculuk Turhan Cemal Beriker Bulvarı Adana Ticaret Merkezi'nde açıldı. Arabulucu Bahadır Eraslan, Tuba Kastal, Ayşe Çolak, Damla Keskin Kızak, Gamze Lamba, İbrahim Emre Ediboğlu ve Murat Gülsen ortaklığında hizmet vermeye başlayan merkez taraftar arasındaki uyuşmazlığı çözerken mahkemelerin iş yükünü de azaltacak.

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Denge Arabuluculuk Merkezi'nin açılışına Vali Mahmut Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, eski AK Parti Milletvekili Durdu Mehmet Kastal, Adana Baro Başkanı , avukatlar, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Vali Mahmut Demirtaş, arabuluculuk bürosunun çok önemli görevler yürüteceğini vurguladı. Vali Demirtaş, mahkemelerin iş yükünü azaltarak, aralarında anlaşmazlık bulunan vatandaşların belirli hukuki anlaşmazlıklarını daha kolay ve kısa sürede çözümlenmesini sağlanacak arabuluculuk merkezinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.
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Mahkemelerin yükünü azaltacak
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