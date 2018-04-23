Mahkemelerin yükünü azaltacak

Adana'nın ilk arabuluculuk merkezi olan Denge Arabuluculuk Turhan Cemal Beriker Bulvarı Adana Ticaret Merkezi'nde açıldı. Arabulucu Bahadır Eraslan, Tuba Kastal, Ayşe Çolak, Damla Keskin Kızak, Gamze Lamba, İbrahim Emre Ediboğlu ve Murat Gülsen ortaklığında hizmet vermeye başlayan merkez taraftar arasındaki uyuşmazlığı çözerken mahkemelerin iş yükünü de azaltacak. KATILIM YÜKSEK OLDU
Denge Arabuluculuk Merkezi'nin açılışına Vali Mahmut Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Osmaniye
eski AK Parti Milletvekili Durdu Mehmet Kastal, Adana Baro Başkanı Veli Küçük
, avukatlar, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Vali Mahmut Demirtaş, arabuluculuk bürosunun çok önemli görevler yürüteceğini vurguladı. Vali Demirtaş, mahkemelerin iş yükünü azaltarak, aralarında anlaşmazlık bulunan vatandaşların belirli hukuki anlaşmazlıklarını daha kolay ve kısa sürede çözümlenmesini sağlanacak arabuluculuk merkezinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.