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Sakarya: Oyun kararıyla bozuldu

Başkan ’da yapılacak lerin ’nin önünü açacağını kaydetti

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Sakarya: Oyun seçim kararıyla bozuldu
Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Vekili ve Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Başkanı , ekonomi üzerinden Türkiye üzerinde oyun oynandığını belirtti. Bu oyunu oynamak isteyenlerin oyunlarının erken kararıyla bozulacağını ifade eden Sakarya, in ekonomi üzerinden ülkemiz üzerinde yapılmak istenen yurtdışı kaynaklı operasyonlara çok güzel bir cevap olacağını söyledi. Sakarya, "Belirsizliğin ortadan kalkması ve yabancı mihraklara çok güzel bir cevap verilecek olması açısından 'a alınan erken seçim kararını olumlu buluyoruz" dedi. Sakarya, ülkenin bulunduğu mevcut koşullar da değerlendirildiğinde bu kararın çok olumlu olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin coğrafyasında gerçekleştirdiği operasyonların yabancı güçlerin oyunlarını bozduğunu vurgulayan Sakarya, Türkiye'nin elini kolunu bağlamak isteyen yabancı güçlerin ekonomik operasyonlara başvurduğunu ancak bunun alınan seçim kararıyla bozguna uğradığını söyledi.
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Sakarya: Oyun seçim kararıyla bozuldu
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