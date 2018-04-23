Sakarya: Oyun seçim kararıyla bozuldu

Türkiye
Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Vekili ve Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Başkanı Ömer Faruk Sakarya
, ekonomi üzerinden Türkiye üzerinde oyun oynandığını belirtti. Bu oyunu oynamak isteyenlerin oyunlarının erken seçim
kararıyla bozulacağını ifade eden Sakarya, erken seçim
in ekonomi üzerinden ülkemiz üzerinde yapılmak istenen yurtdışı kaynaklı operasyonlara çok güzel bir cevap olacağını söyledi. Sakarya, "Belirsizliğin ortadan kalkması ve yabancı mihraklara çok güzel bir cevap verilecek olması açısından 24 Haziran
'a alınan erken seçim kararını olumlu buluyoruz" dedi. Sakarya, ülkenin bulunduğu mevcut koşullar da değerlendirildiğinde bu kararın çok olumlu olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Suriye
coğrafyasında gerçekleştirdiği operasyonların yabancı güçlerin oyunlarını bozduğunu vurgulayan Sakarya, Türkiye'nin elini kolunu bağlamak isteyen yabancı güçlerin ekonomik operasyonlara başvurduğunu ancak bunun alınan seçim kararıyla bozguna uğradığını söyledi.