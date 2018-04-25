Çukurova GİAD Suriye sınırında

Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD
), Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimizi özel bir heyetle sınırda ziyaret ederek, destek veren ilk kurum oldu. Bu çerçevede, harekatla ilgili yetkili kişiler ve üst komuta kademesi ile yapılan istişareler sonunda, operasyon bölgesindeki askerlerin direk kullanacakları özel ürünlerden oluşan bin 71 paket ile 20 jeneratör alınması kararlaştırıldı. DUYGU DOLU ANLAR
Üyelerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ve jeneratörler, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Vekili ve Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya
başkanlığındaki 20 kişilik bir heyet tarafından, Kilis
'te konuşlanmış olan askerlerimize teslim edildi. Jandarma Özel Harekat'ta görev alan askerlerle de bir araya gelen Çukurova GİAD heyeti, kahramanlarla sohbet edip, minnet duygularını iletti. TÜMGENERAL İLBAŞ AĞIRLADI
Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş da, heyeti Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nda ağırladı. Başkan Ömer Faruk Sakarya, "Son zamanlarda gerçekleşen operasyonlar, terörde alınan mesafe ülkemizin bekası için çok önemlidir. Afrin operasyonunda teröristlerin yaptıkları tünelleri, yapılan hazırlıkları hayretler içerisinde izliyoruz. Allah askerlerimizin gücüne güç versin, daha büyük başarılarla ordumuzu muzaffer eylesin" dedi. TÜRKİYE BÜYÜK BİR GÜÇ
Afrin Operasyonu'nda Türk Milleti'nin tek yürek olduğunu kaydeden Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş da, "Türk Silahlı Kuvvetleri jandarması, polisi ve milleti ile bir bütündür. Bu harekatta da bunu ispat etmiştir. Silahlı kuvvetlerimizin diğer unsurları ile JÖH'ler ve PÖH'lerimiz çok güzel bir birliktelikle harekatı yürütüyorlar. Çukurova Genç İşadamları Derneği'ne de destekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.