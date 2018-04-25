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İki maçta 14 gol attılar

Giriş Tarihi: 25.4.2018
İki maçta 14 gol attılar
Kadınlar Açık Süper Lig 1. Etap maçlarında rakibi 'ı 8-0'lık farklı bir skorla yenen Gaziantep Polis Gücü kadın hokey takımı 'da karşılaştığı Buca HEM Sporu da 6-0'lık skorla yenerek ligin en iddialı ekibi unvanını korudu. Ligdeki puanını 6'ya çıkaran takımda antrenör gerek erkek gerekse kadın takımlarının büyük özverilerle maçlara hazırlandığını belirtti. Kadın ve erkek takımlarının 17 Mayıs'ta Avrupa Hokey Şampiyonana Türkiye'yi temsilen katılacağını hatırlatan Antrenör Kasım, Türkiye Hokey Açık Alan Süper Ligi 1.Etabından her iki takımın da başarıyla çıkacağına inandığını ifade etti. Kasım, takımı yalnız bırakmayan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve yöneticilere teşekkür etti.
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İki maçta 14 gol attılar
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