İki maçta 14 gol attılar

Kadınlar
Açık Süper Lig 1. Etap maçlarında rakibi Kahramanmaraş
'ı 8-0'lık farklı bir skorla yenen Gaziantep Polis Gücü kadın hokey takımı Konya
'da karşılaştığı Buca HEM Sporu da 6-0'lık skorla yenerek ligin en iddialı ekibi unvanını korudu. Ligdeki puanını 6'ya çıkaran takımda antrenör Yusuf Kasım
gerek erkek gerekse kadın takımlarının büyük özverilerle maçlara hazırlandığını belirtti. Kadın ve erkek takımlarının 17 Mayıs'ta Avrupa Açık Alan
Hokey Şampiyonana Türkiye'yi temsilen katılacağını hatırlatan Antrenör Kasım, Türkiye Hokey Açık Alan Süper Ligi 1.Etabından her iki takımın da başarıyla çıkacağına inandığını ifade etti. Kasım, takımı yalnız bırakmayan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve yöneticilere teşekkür etti.