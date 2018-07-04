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Final, komisyon çalışmalarında buluştu

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Final, komisyon çalışmalarında buluştu
FİNAL Eğitim Kurumları'nın başarısında büyük öneme sahip olan 'Yayın Hazırlama Komisyonu' Türkiye'nin diğer şehirlerinden gelen Final öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleşti. Özel Adana Final Okulları'ndaki toplantıya Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı , Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü Şevket Ertem, yöneticiler, öğretmenler katıldı. 38 yıldır eğitim sektöründe olmanın verdiği tecrübe ile değişen sınav ve eğitim sistemine en hızlı uyum sağlayan bir yapıda olmalarını işin mutfağında olmalarına borçlu olduklarından bahseden Şevket Ertem, geçmişten bu yana yayın hazırlama komisyonuyla yapılan çalışmaları ve dikkat edilmesi geren hususları aktararak konuşmasını tamamladı.

BEŞ GÜNDE TAMAMLANDI
Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel ise Yayın Hazırlama Komisyonu'nun yıllardır süregelen sistemli bir çalışmanın ürünü olduğunu ve bu sistem sayesinde her zaman kendi kendine yeten bir kurum olmayı başardıklarını ifade ederek komisyona katılan ve destek olan herkese teşekkürlerini sundu. Toplantı sonrası başlayan çalışmalar 19 branş, 22 grup olmak üzere 5 günde tamamlandı.
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