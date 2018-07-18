Melih ABİ: Yumurtalık’ta esnaf kaldırımda yayalar yolda Melih yürüyor

Yazla birlikte sahillerde sorunlarda başladı.

Belediyeler neden önceden hazırlık yapmazlar?

Burası Yumurtalık.

Geçtiğimiz günlerde susuzluğu yazdık.

Şimdi de kaldırım işgali şikayetleri geldi.

Esnaf dükkanında ne var ne yok hepsini kaldırıma koyuyor.

Yürü bakalım yürüyebilirsen.

Kaldırımlar işgal altında.

Vatandaş yoldan yürüyor.

Kazalara davetiye çıkıyor.

Zabıtanın işi ne?

Esnaf iş yapsın.

Ama kaldırımı işgal etmesin kardeşim.

Düzelt şu durumu.

***

Pozantı'da yolun yanına yaya köprüsü yapılacak



Pozantı'da yolun içinde yürüyen yayalarla ilgili yazıya yanıt geldi.

Burası karayollarına ait.

Başkan Çay, Kayseri Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşmüş.

Malum yere yaya köprüsü yapılması hususunda söz almış.

En kısa zamanda ödenek çıkarılıp, yaya köprüsü yapılacak.

İnşallah sözler tutulur bir kaza olmadan köprü yapılır.