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Avukat çiftin mutlu günü

’nde gerçekleşen muhteşem bir tören ile dünya evine giren çiftin heyecanı görülmeye değerdi

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Avukat çiftin mutlu günü
Barosu'nun iki avukatı mutluluğa yol aldı. Mühendis Cahit - Berrin Özer ailesinin kızları Hale ile hakim Abdulkadir - Gülseren Kılıç'ın oğulları Furkan hayallerine kavuştu. 'nde gerçekleşen muhteşem bir tören ile dünya evine giren çiftin heyecanı görülmeye değerdi. Kendileri için hazırlanan salonda soluğu nikah masasında alan çiftin şahitliğini Başkanı , 26. Dönem milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Asfa Group Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çerçer, Fizyoterapist Hande Güney Deniz, Tasarımcı Sezin İkiz yaptı. Ömür boyu mutluluğa evet diyen Hale ve Furkan hayatlarının en gazel günlerinden birini yaşadı.
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Avukat çiftin mutlu günü
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