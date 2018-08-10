Heyecan başlıyor

Spor Toto 1.Lig'in ilk haftasında bugün saat 21.45'de Dr. Necmettin Seyhoğlu Stadı'nda Karabükspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı. Başkan aşağı yenilenen kadrosu ile rakibinin karşına çıkacak olan mavi-lacivertli ekip zorlu maratona galibiyetle başlamak istiyor.

KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ

Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde çalışmalarını tamamlayan Mavi Şimşeklerde moraller yerinde. Teknik adam Kutlu, sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Zorlu maratonun startını veriyoruz. Çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Oyuncularım uyum sorunu yaşamadılar. Bu durum benim mutlu etti" diye konuştu. Bugünkü Karabük maçını Sarper Barış Saka'nın yöneteceği belirtildi.

GURBETÇİ ÖZTÜRK İMZAYI ATTI

BU arada transferde şampiyonluğu elinde bulunduran Adana Demirspor dün de boş durmadı. Mavi-lacivertli ekip Kayserispor'dan gurbetçi orta saha oyuncusu Erdal Öztürk ile anlaşmaya vardı. Almanya U19 ve U20 milli takım formalarını giyen Öztürk Hertha BSC, TSG 1899 Hoffenheim, FC Bayernm München II ve FC Bayern München formalarını giydi.