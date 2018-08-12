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Zorkun çocuk şenliği vefa ödülü ’a

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Zorkun çocuk şenliği vefa ödülü Kenan Karık’a

Zorkun Yaylası 25. Çocuk Şenliği'nde bu yıl 'Zorkun Çocuk Şenliği Vefa Ödülü' sporcu 'a verilecek. Osmaniye Belediye Başkanı , Osmaniye'nin yetiştirdiği önemli sporculardan biri olan Kenan Karık'ın, Zorkun Çocuk Şenliği'nin ilk yıllarından bu yana gönüllü olarak katılarak bu şenliğin vazgeçilmezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Başkan Kadir Kara, "Osmaniye'den çeşitli alanlarda önemli değerler çıktığını görmek bizleri mutlu ediyor. Kenan hocamız da kendi alanında 'de önemli bir yere geldi. Kendisi ile bir Osmaniyeli olarak onur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Çocuk Şenliği Vefa Ödülü vermeye başladık. Bu yıl bu ödülümüzü Kenan Karık hocamıza takdim edeceğiz" dedi.

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Zorkun çocuk şenliği vefa ödülü Kenan Karık’a
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