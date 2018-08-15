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Glütensiz diyetler hızlı zayıflatmıyor

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Glütensiz diyetler hızlı zayıflatmıyor
Glüten, son dönemlerde sık sık gündeme gelen beslenme konularından biri. Glütensiz beslenme adeta bir akım haline geldi. Özellikle de zayıflamak için yeni diyet reçetelerinin peşinde koşanların. Acıbadem Adana Hastanesi Diyetisyen Çisem Gündüz, glütenli veya glütensiz diyetler karşılaştırıldığında kilo verme açısından önemli bir farkın olmadığını belirtiyor. Glütensiz beslenen ve bu akımı benimseyen kişilerin sayısı hızla artıyor. Peki, yalnızca daha hızlı için glütensiz beslenmek işe yarıyor mu? Glütensiz diyet yapanlar için büyük çaba harcayanların heyecanını azaltacak gibi. Araştırmalar, hızlı kilo vermek açısından glütenli ya da glütensiz beslenme arasında önemli bir fark olmadığını ortaya koyuyor.
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Glütensiz diyetler hızlı zayıflatmıyor
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