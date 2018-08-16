Adanaspor’un keyfi yerinde

Spor Toto
1. Lig takımlarından Adanaspor
, Cuma günü deplasmanda Ümraniyespor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, iki takıma ayrılan futbolcular kontrol-pas çalışması yaptı.
Dar alanda çift kale maç da yapan turuncu-beyazlı takımın çalışması penaltı turnuvasıyla tamamladı. KAPTAN SÜRPRİZ BU
arada antrenman sonrası turuncu-beyazlı ekibin takım kaptanı Onur Akbay
, 32. yaşını teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarıyla kutladı. Onur Akbay, kendisi için hazırlanan pastayı arkadaşlarıyla kesti.
Takım arkadaşları pastanın ilk dilimini Onur Akbay'a ikram etti. Teknik direktör Cihat Arslan
takımda morallerin yerinde olduğunu belirterek, "Tüm hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. Ben futbolcularıma güveniyorum"
dedi. TAŞTEMUR İMZAYI ATTI
Bu
arada Toros kaplanı transferde önemli bir ismi daha kadrosuna kattı. Son olarak Konya Anadolu Selçukspor'da forma giyen sol bek oyuncu Özkan Taştemur kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Başkan Bayram Akgül
ile Adana'da bir araya gelen oyuncu 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 23 yaşındaki genç sol bek Taştemur, Adanaspor forması için elinden geleni yapacağını ifade etti.