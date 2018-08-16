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’un keyfi yerinde

Turuncubeyazlı takım dün ’dan sol bek ’u kadrosuna dahil etti

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Adanaspor’un keyfi yerinde
1. Lig takımlarından , Cuma günü deplasmanda Ümraniyespor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, iki takıma ayrılan futbolcular kontrol-pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maç da yapan turuncu-beyazlı takımın çalışması penaltı turnuvasıyla tamamladı.

KAPTAN SÜRPRİZ
BU arada antrenman sonrası turuncu-beyazlı ekibin takım kaptanı , 32. yaşını teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarıyla kutladı. Onur Akbay, kendisi için hazırlanan pastayı arkadaşlarıyla kesti. Takım arkadaşları pastanın ilk dilimini Onur Akbay'a ikram etti. Teknik direktör takımda morallerin yerinde olduğunu belirterek, "Tüm hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. Ben futbolcularıma güveniyorum" dedi.

TAŞTEMUR İMZAYI ATTI
Bu arada Toros kaplanı transferde önemli bir ismi daha kadrosuna kattı. Son olarak Konya Anadolu Selçukspor'da forma giyen sol bek oyuncu Özkan Taştemur kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Başkan ile Adana'da bir araya gelen oyuncu 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 23 yaşındaki genç sol bek Taştemur, Adanaspor forması için elinden geleni yapacağını ifade etti.
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Adanaspor’un keyfi yerinde
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