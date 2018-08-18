Final yeni sezona hazır

Adana Final Okulları 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış genel kurul toplantısı okulun tiyatro salonunda yapıldı. Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem ve Adana Final Okulları Genel Müdürü Turhan Orhan da katıldığı toplantıda öğretmenler tam kadro yer aldı.

HEDEF BAŞARI

Okulun LGS ve YKS başarısını dile getiren Genel Müdür Turhan Orhan, özellikle YKS' de Türkiye 3.'lüğü ve Adana 1. 2. ve 3.'lüğünün yanı ilk 100'de 25, ilk 1000'de 84 derece ile Türkiye genelinde gösterilen üstün başarı için Adana Final Okulları yönetici ve öğretmenlerine teşekkür etti. 7 yıldır başarılarıyla adından söz ettiren Adana Final, yeni eğitim öğretim yılında da aynı hedefte ilerleyecek.



EVRENSEL DEĞERLER

"Son yıllarda ülkemizde yaşanan gelişmeler öğretmenlerimizin sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu bir kez daha bize göstermiştir" diye konuşan Kurucu Şevket Ertem, "Evrensel değerlere sahip, vatanını en iyi şekilde temsil eden ve koruyan, ortak paydamız olan bayrak, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan sosyal ve akademik başarısı yüksek nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.