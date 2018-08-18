KSÜ öğrencilerinin otomobiline ödül

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) düzenlediği "Efficiency Challange" yarışmasında teknik tasarım ödülü aldı. TÜBİTAK tarafından uluslararası düzeyde 14'üncüsü düzenlenen alternatif enerjili araç yarışları, İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.

TÜRKİYE 6'NCISI OLDU

KSÜ Otomotiv Geliştirme Topluluğu öğrencilerinin "elektromobil" kategorisinde katıldığı yarışmada, "Uğur Böceği" adlı araçlarına, yerleşik şarj biriminin performansı ve paketlemesinin yanında yürür mekanik aksamlarının sağlıklı işlemesi sebebiyle teknik

tasarım ödülü verildi. Ayrıca, araç 86 üniversite takımı arasında genel klasmanda Türkiye 6'ncısı oldu.

ÜMİT VERİCİ BİR DURUM

Öğrencilerin elde ettiği başarı dolayısıyla Rektörlük binası önünde kutlama töreni yapıldı. KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Zekeriya Pak, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada 86 üniversite arasında ilk 6'ya girme başarısını gösterdiklerini söyledi. Aynı zamanda teknik tasarım alanında da şampiyonluk elde ettiklerini ifade eden Pak, "Gelecek adına ümit verici bir durum" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI

Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Final Ailesinin lokomotifi olan, Adana Final Okulları'nın adından söz ettiren başarısının yarattığı sevinçten bahsederek yeni eğitim ve öğretim yılının ülkemiz adına hayırlı olmasını diledi. Taşel, akademik kadro ile sadece dönemsel değil sürdürülebilir başarı için çalıştıklarını ifade etti.