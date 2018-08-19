Onaylanan 5 projenin imzaları atıldı

NİĞDE'DE Ahiler Kalkınma Ajansının Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında düzenlenen proje yarışmasında onaylanan projelerin imzaları atıldı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Bekir Varol ve ilgili kurumlar katıldı. İmza törenin açılış konuşmasını Vali Yılmaz Şimşek yaptı. Şimşek yaptığı konuşmasında Niğde'nin ulusal ve bölgesel kalkınma planları doğrultusunda kalkınması ve gelişmesi için özellikle inovasyona dayalı proje üretmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda göreve geldiğimizde Valilik bünyesinde bir proje ofisi kurduk ve çeşitli görevler yükledik. Niğde'nin kalkınmasına yönelik projeler hazırlamak, kamu kurumlarındaki proje ofisleri arasındaki koordinasyonun sağlaması gibi görevleri var. Kısa sürede de güzel çalışmalarını hep beraber gördük. 2017'de Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı çerçevesinde Niğde'miz 5 proje kazandı ve 5 vilayet arasında proje sayısı ve kazanılan proje miktarı açısından birinci oldu. Kazanılan toplam hibe miktarı, 3 milyon 356 bin civarında. Projelerimizin hayırlı olmasını diliyorum ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Vali Yılmaz Şimşek'in açılış konuşmasının ardından projesi onaylanan kurumlar tarafından projelerin sunumu yapıldı. Proje yarışmasında Niğde Valiliği tarafından hazırlanan "Yenilenebilir Enerjide Yeni Boyut ile Kalkınan Niğde" projesi 640 bin 742 lira, İl Özel İdaresince hazırlanan "Niğde Köyleri Otomasyonla Kalkınıyor" projesi 696 bin 572 TL, ve "5 Köyün İçme Suyu Pompaları Elektrik Enerjisi İhtiyaçlarının Güneş Enerjisiyle Sağlanması" projesi 691 bin 551 TL, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Biyogazla Atıktan Enerjiye ve Sürdürülebilir Tarıma" projesi 694 bin 995 TL, Niğde Belediyesi tarafından hazırlanan "Engelsiz Niğde" projesi 694 bin 323 TL ve Bor Belediyesi tarafından hazırlanan "Gelecek Güneşte" projesi 629 bin 719 TL hibe almaya hak kazandı.

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