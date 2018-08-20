Huzura kavuşturdu

Kısa zamanda Tunceli'nin şeklini değiştiren, yaptığı çalışmalarla da Tunceli halkına iş aş veren Vali Tuncay Sonel halkın sevgilisi oldu. Sabah Adana Bölge temsilcisi Ersin Ramoğlu, Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet ve Abone sorumlusu Yıldırım Çakan'ı misafir eden Vali Tuncay Sonel yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi.

HALKLA İÇ İÇE

Kurduğu tekstil fabrikası ile Tuncelili gençlere iş olanağı sağlayan Vali Sonel, "Tunceli'nin terörle değil endemik bitkileri, Pülümür balı, Ovacık'ta yetişen organik ürünleriyle anılmasını istiyoruz" dedi. Yetim çocuklara olan yakın ilgisiyle de bilinen Sonel, "Yol yaparız, bina da yaparız ama yetim ve öksüzü unutursanız diğer işlerin hiçbir önemi yoktur" diye konuştu.

GENÇLERİMİZ DAĞA ÇIKMIYOR

Yaklaşık 1 yıl önce kayyum atanan Tunceli Belediyesi'ne Belediye Başkanvekili olarak da görev alan Vali Tuncay Sonel, başarılı operasyonlarla PKK'nın bölgede ağır yara aldığını söyledi. Vali Sonel, "Tunceli-Pülümür-Erzincan yolu için 1 milyon TL ödenek aktarıldı. Bölgeye 21 güvenlik kulesi inşa edilecek. Elazığ Kovancılar'a uzanan 57 km.'lik alan 157 kamerayla 24 saat izleniyor. Yol kesme ve araç yakmaların yaşandığı bölgede artık huzur hakim ve 1 yıldır dağa çıkan gencimiz yok" dedi.

TERÖRE GEÇİT YOK

Tunceli'de emniyet, savcılık, jandarma ve MİT'in terör unsurlarıyla etkin mücadele verdiğini belirten Sonel, "Gerçekten bu işe yüreğini koymuş bir ekip var. Tüm teknik imkanları değerlendirerek, teröristlerle mücadele ediliyor. Son 1 ayda 39, son bir yılda ise toplamda 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli, imha edilen teröristlere destek için Kuzey Irak'tan sızdığı tespit edilen sözde lider kadroya da mezar oldu" diye konuştu.

ŞEHİR HİZMETLE TANIŞTI

Vatandaşların terörden arınan ortamda daha huzurlu yaşadığını söyleyen Sonel, "Belediyenin ve valiliğin kapılarını vatandaşa sonuna kadar açtık. Yıllardır faaliyete geçmeyen projeleri hayata geçirdik. Kent meydanı ve yer altı çarşı düzenlemesi, 200 bin metrekare peyzaj uygulaması, güneyden getirilen deniz kumuyla özel yüzme plajları yapıldı. Munzur Nehri'nde gondollar yüzüyor. Yılda 950 bin ton sıcak asfalf dökümü yapıldı. Evde sağlık hizmetleri hız kazandı" dedi.