Yeldan veda etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 4,5 yıldır görev yaptığı Adana Adliyesine veda etti. Yargı mensubu ve çalışanları ile kolluk görevlileri, kentte adaletin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlayan Başsavcı Yeldan'ı alkış, çiçek ve gözyaşlarıyla uğurladı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Başsavcı Yeldan'ın vedası için Adana Göltepe Eğitim Tesislerinde yapılan veda törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ramazan Akyürek, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük ve Adana'da görev yapan çok sayıda yargı mensubu ile adliyede personeli katıldı. Yaptığı projelerle adliyenin olumsuz imajını değiştiren Yeldan, Adana'da 4,5 yıl süren zorlu görevini gönül huzuru ile tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

HEDİYELER VERİLDİ

Duygu dolu anların yaşandığı konuşmanın ardından Yeldan, uzun süre ayakta alkışlandı. Vali Mahmut Demirtaş ise, Yeldan'ın vatan ve millet uğruna gecesini gündüzüne katarak görev yaptığını belirterek, özellikle 15 Temmuz sürecinde gösterdiği kararlılık ve kente kazandırdığı projeler için teşekkür etti. Törene katılanlar, Başsavcı Yeldan'a çeşitli hediyeler verdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ali Yeldan'ın vedası için, 4,5 yıldır görev yaptığı Adana Adliyesinde de veda töreni düzenlendi. Yeldan, kendisini uğurlayan tüm yargı mensubu ve çalışanlarıyla tek tek tokalaşırken, bu sırada, bazı adliye çalışanları gözyaşlarına boğuldu. Duygu dolu anların yaşandığı veda töreninde, Başsavcı Yeldan çiçekler ve alkışlar eşliğinde Adana Adliyesinden uğurlandı.