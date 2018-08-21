“Fırsatı kaçırdık”

SPOR Toto 1. Lig'in ikinci haftasında, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Yalçın Koşukavak
, karşılaşmada çok fırsat
kaçırdıklarını söyledi. Koşukavak, maçın ilk yarısında gayet iyi oynadıklarını bunu herkesin gördüğünü ifade etti. İkinci yarı istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten Koşukavak, "İlk 45 dakika oyun bizdeydi. İkinci yarı farklı bir skorla girebilirdik ama olmadı. İkinci yarı
kalabalık öne geldi bizim için fırsattı ama bunu değerlendiremedik. Fırsatları çok kaçırdık. 2-0 yapıp maçı bitirecektik ama olmadı. Oyunu kontrol etmemiz gerektiğini öğrenmemiz lazım. Bunu her defasında futbolcularıma söyledim. İlk yarı maç tek taraflı oynandı. Lig uzun maraton böyle bakmak lazım. Şu anda kredi tükettik" dedi.