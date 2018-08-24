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Direğe çarpan otomobil yandı, sürücüsü öldü

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Direğe çarpan otomobil yandı, sürücüsü öldü
ADANA'DA Tarsus--Gaziantep () Otoyolu'nda yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu civarında oturan vatandaşlar otoyolda bir araçta patlama olduğunu ve ardından alev aldığını bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otoyolun hastaneler çıkışını kontrol eden ekipler, bir otomobilin yol kenarındaki yönlendirme tabelasının direğine çarptığını ve ardından alev aldığını tespit etti. kısa sürede söndüren ekipler, otomobil sürücüsünün öldüğünü belirledi. Otomobilin plakasını aracın alt kısmında kısmen yanmış olarak bulan ekipler, plakanın 06 DTJ 20 olduğunu tespit etti.
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Direğe çarpan otomobil yandı, sürücüsü öldü
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