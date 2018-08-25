Erhan Özmen: Ben Gaziantep’im

Yarın son bulacak olan 9 günlük tatil turizm sektöründe yüz güldürdü.

Akdeniz ve Ege bölgelerindeki işletmeler yüzde 100 doluluk yaşadı. Bir aylık işi 9 günde yaptıklarını ifade ediyorlar.

Hava şartları ve sunduğu turizm çeşitliliğinden dolayı bahar aylarında daha çok tercih edilen bölgemiz için hedefimiz 12 ay turist ağırlayacak hizmeti sunmak.

Bunun için potansiyelimiz var. Önemli olan tanıtım.

Tanıtım deyince artık bir duayen diyebileceğimiz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin son çalışmasında yine büyük bir başarıya imza attı.

Fatma Hanım bugünlerde Uluslararası Gastronomi Festivaline hazırlanan Gaziantep için çekilen tanıtım filmini hem seslendirdi hem de rol aldı.

"Ben Antebim, Ben Gaziantepim" dediği tanıtım filmi sosyal medyada 24 saat içinde 1 milyon kişiye ulaştı.

Turizm alanında başarılı projelere imza atan Sayın Fatma Şahin'in enerjisi, Gaziantep aşkı aslında tüm kente bulaşıyor. Herkes kendini kentin tanıtımı için sorumlu hissediyor.

Örneğin bayramın ilk günü TURSAB GAP YTK Başkanı Soner Bacaksız, Gaziantep Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, THY Gaziantep Satış Müdürü Gürel Tümer ile THY Adıyaman Satış Müdürü Mehmet Akif Hamdi Güney Koreli bir heyeti ağırladılar.

Ağırladıkları heyet Güney Kore'nin en büyük tur operatörlerinden birisi olan İnterpark CEO'su Kim Sangte ve beraberinde ki bloggerlardan oluşan heyet. Neden bu kadar önemli çünkü bu tur operatörü Ekim ayında bölgemize yüzlerce Güney Koreli turist getirmeyi planlıyor. Onun için de turistleri getirmeden önce Gaziantep, Hatay ve Adıyaman'da incelemeler yapmaya gelmişler.

Değerli bürokratlarımız da bayram tatillerinde kentlerine hizmet etmeyi tercih etmişler.

Fatma Hanım'ın "Ben Antebim'' filminde söylediği gibi "çaba gösterildiğinde birin bin verdiğini, zenginlik dediğinin bir arada olmak olduğunu bu şehirde öğrendim(k)."

Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca yetim kaldı

Dolar yükselir düşer, enflasyon fırlar, büyüme 3 olur 5 olur, işsizlik, faiz, üretim, ihracat vs. sıradan ev halkının anlamakta zorlandıkları kavramlardır bunlar. Tıpkı futbolda ofsayt gibi. Sonuçtan etkilenirsin ama bir türlü anlayamazsın.

İşte Güngör Uras nam-ı diğer Tevfik Güngör ya da Ali rıza Kardüz ekonomik gelişmeleri Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amcanın anlayabileceği şekilde anlatan duayen bir ekonomistti.

Huzur içinde uyu…