Hatay’da devir teslim töreni

İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni Hatay Valisi Erdal Ata'nın katılımıyla gerçekleşti. Şehit Piyade Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nda düzenlenen törende Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay görev süresini tamamlaması nedeniyle sancağı Piyade Albay Alparslan Kılınç'a teslim etti.

DÜNYAYA KANITLADI

Sancak devir teslimi için platformda yerini alan Tuğgeneral Olgay ve Albay Kılınç devir-teslim andı içtiler. Törende konuşan, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, "Afrin ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay tugayında bulunan manevra birliklerini hazırlayıp muharebeye sokarak büyük bir maharetle sevk ve idare etmiş, birliklerimizin her an savaşa hazır olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır" dedi.