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Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü Fedorchenko’nun

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü Fedorchenko’nun
25. Uluslararası Film Festivali'nin ülkemizde ve dünyada hak ettiği değeri görmeyen yönetmenlere dikkat çekmek için geçen yıl vermeye başladığı ödülün ikincisi bu yıl Rus yönetmene gidiyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 'nün göreve gelmesinin ardından aralıksız yapılan ve içeriği zenginleşen 'nde geçen yıl ilk kez verilen Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü'nün ikincisi Rus Yönetmen Aleksey Fedorchenko'ya verilecek. 22-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin 2017'de başlattığı uluslararası ödül bu yıl da devam ediyor. Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü ile ülkemizde ve dünyada hak ettiği değeri yeterince göremeyen sinemacıların onurlandırılması ve keşfedilmesi amaçlanıyor. Ödülün bu yılki sahibi yeni milenyumda Rus sinemasından çıkan en önemli yönetmenlerden Aleksey Fedorchenko. Yönetmenin beş uzun, üç kısa metrajından oluşan bir retrospektif dijital kopyalarından Adanalı sinemaseverlerle buluşacak. Ödül ise yönetmene 24 Eylül gecesi yapılacak 'Açılış ve Onur Ödülleri Töreni'nde takdim edilecek. Farklı kültürlere ve etnik gruplara ilgi duyan 1966 doğumlu yönetmen, kariyerine 2005'te "First On the Moon" ("Pervye Na Lune") adlı türünde ülkesinin ilk örneği olarak anılan bir sahte belgesel ile başladı. 2007'de "Demir Yolu"ndaki baba-çocuk ilişkisi ve sirk tanımıyla 'fantastik' ve 'absürd' öğelerle ilişki kurarak sinemacının çığır açacak 'ayrıksı' kimliğini ortaya koydu. 2010'da Venedik ana yarışmasına giren "Sessiz Ruhlar", onun Mikail Krichman'ın sinematografisiyle Tarkovsky ruhuna en yanaştığı filmiydi.
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