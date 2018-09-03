Saklı kalmış lezzet ‘çullama

KAHRAMANMARAŞ'TA geçmişten günümüze gelen çullama tatlısı ev hanımları tarafından hazırlanıp sofralardaki yerini almaya başladı. Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Beyliği döneminden kaldığı tahmin edilen kente özgü tatlı, ev hanımı Yasemin Kırıcı tarafından hazırlanarak yeniden yaşatılıyor. Kahramanmaraş'ta yaşayan Kırıcı, kentin geçmişten kalma damak tadını mutfağında hazırladı. Bastığı yumurta ve una bulandırdıktan sonra yağda kızartan Yasemin Kırıcı, içine ceviz veya fıstık bırakarak tatlandırdıktan sonra çullama tatlısını hazırlamış oluyor. Çullama tatlısını ninelerinden öğrendiğini ve gelecek nesillere aktarmak istediğini söyleyen Kırıcı, geçmişin lezzetlerini hazırlamaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Kırıcı, "Evde geçmişten kalma yemeklerimizle uğraşmak ve onları hazırlamayı çok seviyorum. Kahramanmaraş'ımızın bu konuda çok zengin bir şehir olduğunu düşünüyorum. Ananelerimizin ve ninelerimizin çok güzel yemekleri vardı. Bu lezzetlerimiz gittikçe kayboluyordu ve ben bu lezzetleri ortaya çıkarma adına çalışmalar yapmaya başladım. Çullama tatlısı da çok eski bir lezzet, birçok yerde pestil diye biliniyor ancak biz Kahramanmaraş'ta bastık diyoruz. Bu bastığın içine ceviz doldurup sarılıyor ve samsa haline geliyor. Hazırlanan samsayı yağda kızartıp akıta bandırdıktan sonra fıstık bırakıyoruz üzerine. Ortaya çıkan tatlıya ise Kahramanmaraş'ta 'çullama' diyoruz" dedi.

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