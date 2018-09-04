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Yeni törenle başladı

Barosu’nda yeni ın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende meslekte 30’uncu yılını dolduran avukatlara plaket verildi.

NAZAN ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018
Yeni adli yıl törenle başladı

'DA 2018-2019 açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Bölge Adliyesi Başkanı Hakan Kuzu, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sabri Beytorun, 1. Başkanı Mehmet Torun, Adana Baro Başkanı , hakim, savcı ve avukatlar katıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 2018-2019 yeni adli yıl açılışı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Anayasamıza göre devletin temelini teşkil eden üç ana erkten biri olan yargı erkinin bağımsız, tarafsız ve vatandaşın hizmet beklentisine uygun süratte ve etkinlikte hizmet üretmesi, bugün başlayan yeni adli yılda genelde ülkemizde ve özelde Adana'mızda temel önceliğimiz olacaktır. Özverili çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Bu arada Mahmut Esat Bozkurt Salonu'nda düzenlenen 2018- 2019 Adli Yıl açılış töreninde konuşan Adana Baro Başkanı Veli Küçük, yargı bağımsızlığına vurgu yaparak, yeni adlı yılın avukatlara ve tüm yargı çalışanlarına hayırlı olmasını temenni etti. Başkan, Küçük, meslektaşlarına Adana Barosu Hizmet Binasın için 3 bin metrekare arsanın hazır olduğu müjdesini verdi. Törenin ardından meslekte 30 yılını dolduran avukatlara plaket verildi.

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Yeni adli yıl törenle başladı
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