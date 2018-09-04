Yeni adli yıl törenle başladı

ADANA'DA 2018-2019 adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Bölge Adliyesi Başkanı Hakan Kuzu, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sabri Beytorun, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun, Adana Baro Başkanı Veli Küçük, hakim, savcı ve avukatlar katıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 2018-2019 yeni adli yıl açılışı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Anayasamıza göre devletin temelini teşkil eden üç ana erkten biri olan yargı erkinin bağımsız, tarafsız ve vatandaşın hizmet beklentisine uygun süratte ve etkinlikte hizmet üretmesi, bugün başlayan yeni adli yılda genelde ülkemizde ve özelde Adana'mızda temel önceliğimiz olacaktır. Özverili çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Bu arada Mahmut Esat Bozkurt Salonu'nda düzenlenen 2018- 2019 Adli Yıl açılış töreninde konuşan Adana Baro Başkanı Veli Küçük, yargı bağımsızlığına vurgu yaparak, yeni adlı yılın avukatlara ve tüm yargı çalışanlarına hayırlı olmasını temenni etti. Başkan, Küçük, meslektaşlarına Adana Barosu Hizmet Binasın için 3 bin metrekare arsanın hazır olduğu müjdesini verdi. Törenin ardından meslekte 30 yılını dolduran avukatlara plaket verildi.

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