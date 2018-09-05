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açılış resepsiyonu Baro tesislerinde yapıldı

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Adli Yıl açılış resepsiyonu Baro tesislerinde yapıldı

2018-2019 dönemi açılış resepsiyonu Barosu, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Adalet Komisyonu Başkanlığı, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı ve Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının ortak ev sahipliğinde Adana Barosu Sosyal Tesislerinde yapıldı. Resepsiyona, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Omer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu ve Başsavcısı Sabri Beytorun, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanı Fetiye Hakgeçirmez Çolak, milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ile çok sayıda yargı mensubu ve avukatlar katıldı.

"ONUR DUYUYORUZ"
Adana Baro Başkanı , 2018-2019 Adli Yılının meslektaşlarına, yargı camiasına başarı ve mutluluk getirmesini dileyerek "Tüm konuklarımızın bizlerle birlikte bu mutlu geceye katılımından dolayı onur duymaktayız. Adli Yılı açılış programlarını yargı camiasının tüm unsurları ile birlikte gerçekleştirmenin keyfini ve mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Hepinize bir kez daha katılımınızdan dolayı sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum." dedi. Açılış kokteyli daha sonra Grup Mega tarafından seslendirilen şarkı ve müzik eşliğinde devam etti.

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Adli Yıl açılış resepsiyonu Baro tesislerinde yapıldı
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