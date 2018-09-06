Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Hastane önünde araçta doğum yaptı

Hastane önünde araçta doğum yaptı

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Hastane önünde araçta doğum yaptı

'İN Tarsus ilçesinde bir kadın, hastane önünde getirildiği araçta doğum yaptı. Alınan bilgiye göre, doğum sancıları başlayan eşi Zehra Aslan'ı (19) bir yakınını da yanlarına alarak hastaneye götürdü. Tarsus Devlet Hastanesi önüne gelen pikapta sancıları artan genç kadın doğum yaptı. Bebeğini oturduğu ön koltukta dünyaya getiren kadının yakını yaşadıklarına tepki gösterdi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen olayda, hemşireler bebeği araçtan alarak hastaneye götürdü. Hemşireler olayı cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşa da tepki gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hastane önünde araçta doğum yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN