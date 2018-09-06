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Sokak kedilerini öldürenlere suç duyurusu

Adliyesi arkasında sokakta yaşayan anne kedi ve 3 yavrusu öldürüldü. Adana Borusu, vahşeti gerçekleştiren kişilerin bulunması için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu

NAZAN ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018
Sokak kedilerini öldürenlere suç duyurusu

Adliyesi arkasında bulunan sokakta anne kedi ve 3 yavrusunun faili meçhul kişi ya da kişilerce öldürülmesiyle ilgili Adana Barosu Başkanı ve Hayvan Hakları Komisyonu suç duyurusunda bulundu. Adana Cumhuriyet Savcılığı'na verilen dilekçede vahşeti yapan kişilerin bulunarak cezalandırılması istendi. Baro Başkanı Veli Küçük'de Hayvan Hakları Yasası'nın derhal 'de gündeme getirilip, hayvanları öldüren ve işkence yapanlara caydırıcı cezaların verilmesini istedi. Adliye katibi Ayşegül Karataş'ın beslediği sokak kedisi Mercan geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda kendisine yuva yaptığı yerin önünü kapatılarak aç susuz bırakılıp, öldürüldü. İddiaya göre bu duruma tepki gösteren genç katip, müşterilerin rahatsız olduğun bu yüzden bir restoran çalışanı ile tartış ve tehdit edildi. Bu olaydan sonra sokak kedisinin 3 yavrusu da zehirlenerek öldürüldü. Ayşegül Karataş, durumu Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'na bildirdi. Baro başkanı ve Hayvan Hakları Komisyonu dilekçe hazırlayarak, sokak kedilerinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma yapılıp, suçluların cezalandırılması istendi. Kedilerin sağ iken ve öldükten sonra çekilmiş fotoğraflarının eklendiği suç duyurusunda işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerin incelenip, suçluların bulunması talep edildi.

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Sokak kedilerini öldürenlere suç duyurusu
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