CHP’li başkana ihaleye fesat ve görevi kötüye kullanma davası

Karataş'ın CHP
'li Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal
, bazı meclis ve encümen üyeleri hakkında "Görevi kötüye kullanma, İhaleye fesat karıştırma "suçlarından dava açıldı. Haziran ayında yapılan duruşmaya katılmayan Ünal ile diğer sanıkların 19 Eylül
'deki duruşmaya zorla getirilmesi kararı alındı. 12 sanığın, belediyeye ait taşınmazların rayiç bedellerinden daha düşük fiyata satılması sonucu kamuyu zarara uğrattıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları ileri sürülüyor. KAMU ZARARA UĞRATILDI İDDİASI
Karataş Asliye Ceza Mahkemesi
'ne açılan davada CHP'li Başkan ve diğer sanıklar, belediyeye ait bazı taşınmazların rayiç bedellerinden daha düşük fiyatla satılması sonucu kamunun 734 bin TL uğratılması ve ihaleye katılma yeterliliğine sahip olmayan bir petrol ürünleri şirketi ile sözleşme imzalayarak ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. ZORLA GETİRİLECEKLER
Haziran ayında yapılan duruşmaya sanıkların avukatları hazır bulunurken, kendileri katılmadı. İçişleri Bakanlığı avukatı davaya katılma talebi olduğunu söyleyerek, sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Hakim, usulüne uygun tebligat yapıldığı halde duruşmaya katılmayan Başkan Boğaçhan Ünal ile bazı sanıkların zorla getirilmesini kararlaştırıp, duruşmayı 19 Eylül'e erteledi. YARGILANANLAR
Boğaçhan Ünal, Nurcan Özcan, Abdurrahman Taş
, Metin Erdoğan, Mehmet Akpınar, Haydar Beytimur, Gürsel Akpınar(İhaleye fesat karıştırma) Boğaçhan Ünal, Handan Yıldır, Haydar Beytimur, Metin Erdoğan, Metin Buğa, Mehmet Kaymaz, Bülent Atalay, Ali Durnaoğlu, Abdurrahman Taş(Görevi kötüye kullanma)