M1 Gaziantep’te depo günleri

M1
Gaziantep Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen Depo Satış Günleri
başladı. Bu yıl 3. kez gerçekleştirilen etkinlik 23 Eylül
2018 tarihine kadar sürecek. AVM
bünyesindeki firmaların katılımıyla 1 Eylül'de başlayan ve indirimli satış uygulamasının yer aldığı etkinlik kapsamında AVM içinde oluşturulan alanda firmalar indirimli ürünlerini sergileyerek tüketicilerle buluşturuyor. M1 Gaziantep
AVM Müdürü Sait Can Gizir, bugüne kadar düzenledikleri kampanyanın AVM'de ciddi bir ziyaretçi yoğunluğu yaşattığını ve büyük ilgi gördüğünü dile getirerek, "Depo Satış Günleri, ziyaretçilerimizin istedikleri ürünleri daha uygun fiyatlarla satın almasını sağlıyor. 23 Eylül 2018 tarihine kadar sürecek indirim günleri yoğun ilgi görüyor. Yılda 3. kez yaptığımız uygulamadan hem tüketiciler hem de mağazalarımız çok memnun" dedi.