Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > M1 Gaziantep’te depo günleri

’te depo günleri

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018
M1 Gaziantep’te depo günleri
M1 Gaziantep Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen başladı. Bu yıl 3. kez gerçekleştirilen etkinlik 2018 tarihine kadar sürecek. bünyesindeki firmaların katılımıyla 1 Eylül'de başlayan ve indirimli satış uygulamasının yer aldığı etkinlik kapsamında AVM içinde oluşturulan alanda firmalar indirimli ürünlerini sergileyerek tüketicilerle buluşturuyor. AVM Müdürü Sait Can Gizir, bugüne kadar düzenledikleri kampanyanın AVM'de ciddi bir ziyaretçi yoğunluğu yaşattığını ve büyük ilgi gördüğünü dile getirerek, "Depo Satış Günleri, ziyaretçilerimizin istedikleri ürünleri daha uygun fiyatlarla satın almasını sağlıyor. 23 Eylül 2018 tarihine kadar sürecek indirim günleri yoğun ilgi görüyor. Yılda 3. kez yaptığımız uygulamadan hem tüketiciler hem de mağazalarımız çok memnun" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
M1 Gaziantep’te depo günleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN