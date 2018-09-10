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Cüzdan ve cep telefonu çaldı, tutuklandı

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Cüzdan ve cep telefonu çaldı, tutuklandı
'DA bir alışveriş merkezindeki mağazanın kasasında ödeme yapan müşterinin kasada unuttuğu cüzdanı çalan , güvenlik kamerası görüntüsünden yakalandı. Bir alışveriş merkezindeki bir giyim mağazasında alışveriş yapan Yusuf Orak, içinde kimlik, banka kartı ve 700 lirası bulunan ı kasada unuttu. Cüzdanının cebinde olmadığını fark eden Orak, mağazaya geri döndüğünde bıraktığı yerde bulamadı. Bunun üzerine polise haber verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, cüzdanın Ahmet Gündoğdu adlı müşteri tarafından alındığı saptandı. Polis, Gündoğdu'yu Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Gündoğdu'nun kentteki bir hastanede de cep telefonu çaldığı tespit edildi. Gündoğdu tutuklandı.
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Cüzdan ve cep telefonu çaldı, tutuklandı
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