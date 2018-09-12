Kalpazan kente girince yakalandı

dana'da piyasaya her biri 50 liralık banknotlar olmak üzere toplam 30 bin 50 lira sahte para sürmek için İstanbul'dan yola çıkan 63 yaşındaki Ahmet Solak, kente girer girmez bindiği otobüste yakalandı. Bagajda yer alan ve içinden sahte para çıkan çantanın kendine ait olmadığını öne süren zanlının yalanını ise, bagaj etiketi ortaya çıkarttı. Gözaltına alınan Solak'ın, 5'i kalpazanlık olmak üzere 17 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

OTOBÜSTE YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da basılan sahte paraların, Adana'da piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Kalpazanın da içinde bulunduğu otobüs, kente girer girmez oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. İsminin Ahmet Solak olduğu öğrenilen zanlı, aşağıya indirilirken bagajdaki çantasına da incelenmek üzere el konuldu.

BANA KUMPAS KURDULAR

Söz konusu çantadan her biri 50 liralık banknotlar halinde 631 adet sahte para çıktı. Toplam 30 bin 50 liralık sahte paranın kendisine ait olmadığını öne süren Solak'ın yalanını ise, çantaya takılan ve oturduğu koltuğun numarasını gösteren etiket ortaya çıkarttı. Gözaltına alınan yaşlı kalpazan, emniyetteki sorgusunda da hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve kendisine 'kumpas' kurulduğunu öne sürdü. Yapılan 'Genel Bilgi Taraması' (GBT) sorgulamasında da 5'i kalpazanlık olmak üzere toplam 17 ayrı suç kaydı bulunan Ahmet Solak, emniyetteki sorgusunun ardından önce Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da Adana Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, bu esnada kendisini görüntüleyen gazetecilere de; "Ben suçsuzum. Gidin suçluları çekin" diye sitem etti.