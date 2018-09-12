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eğitim öğretim yılına hazır

’da lere yönelik düzenlenen 3 aylık eğitim çalışması tamamlandı

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Suriyeli çocuklar eğitim öğretim yılına hazır
HATAY'IN Yayladağı ilçesinde, Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) ortaklaşa düzenlediği "lere Yaz Anaokulu" projesi sona erdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, Bayırbucak Türkmenleri'nin kaldığı YİBO konteyner kentindeki okul bahçesinde düzenlenen kapanış töreninde, 2 okuldaki 11 sınıfta 220 öğrencinin 3 ay süreyle eğitim gördüğünü belirterek, savaş mağduru çocukların eğitimlerinden geri kalmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Proje il koordinatörü Belgin Açıkgöz de misafir çocukları Türkiye'deki eğitime adapte etmek için bu projeyi uyguladıklarını kaydetti. ın, erken çocukluk dönemi eğitimine erişimlerinin desteklenmesi amacıyla böyle bir proje yapıldığını vurgulayan Açıkgöz, "Bu sayede çocukları 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazır hale getirdik. Burada asıl amacımız, çocuklara Türkçe öğretmek aynı zamanda da Arapça eğitim de verip ana dillerini unutmamalarını sağlamak. Amaçlarımızdan biri de entegre etmek değil, adapte etmek" dedi.
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Suriyeli çocuklar eğitim öğretim yılına hazır
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