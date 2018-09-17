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Araçta sıkışan sürücüler kurtarıld

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Araçta sıkışan sürücüler kurtarıld
TARSUS-Adana- Gaziantep () otoyolunda meydana gelen kazada kamyon ile bir araç çekicisi çarpıştı. Kazada araçların içinde sıkışan sürücüler, Cankur ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. TAG otoyolunun Osmaniye-Adana bölümünde Mıstık Usta Dinleme Tesisleri mevkiinde Ağgül Şahin'in kullandığı 31 HY 815 plakalı kamyon ile Muammer Atmaca idaresindeki 06 EY 5696 plakalı çekici çarpıştı. Her iki sürücüde araçta sıkıştı. Cankur ekipleri, her iki sürücüyü de sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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