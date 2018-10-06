Festival Adana’nın tanıtımı için önemli

ADANA Valiliği himayesinde ilki geçen yıl düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Adana Lezzet Festivali'nin yol haritasının masaya yatırıldığı yürütme kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi. Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ile festival yürütme kurulu temsilcileri katıldı. Adana'nın, zengin mutfağının yanı sıra doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına da önemli katkı sunan ve bu yıl 12-14 Ekim 2018 tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan "Adana Lezzet Festivali" yürütme kurulu toplantısında, festival boyunca gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik ve çalışmalar ile hazırlıkların geldiği aşama detaylarıyla ele alındı. Vali Demirtaş, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, hazırlıkları tamamlanma aşamasına gelen festivalin, kentin zengin mutfağının yanı sıra tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin tanıtımına da hayli önemli katkı sağladığına dikkat çekti ve en büyük amaçlarının, festivalin mümkün olan en geniş kitleye ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

KEDİLER MİYAV PARK'I SEVDİ

MERSİN'DE, sokak kedilerinin konaklayıp, beslenebilmesi, aynı zamanda da oyun oynayabilmesi için tasarlanan Miyav Park, bir yıl içinde kentteki binlerce kedi için önemli bir mekan haline geldi. Büyükşehir Belediyesince sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda geçen yıl açılan Miyav Park, bir yıl gibi kısa bir sürede kentteki kedilerin uğrak mekanı oldu. Kediler için özel olarak tasarlanan oyun alanları, sevimli uyku evleri, otomatik değişen su kapları, günde 2 kez tazelenen mamaları ve doğal çim alanları gibi özellikleriyle öne çıkan park, minik hayvanlara güvenli bir ortam sağladı. Hayvanlara zarar gelmemesi için güvenlik kameralarıyla izlenen park, özellikle çocukların ilgi odağı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sokakta bulunan veya hayvanseverlerin ihbarı üzerine ulaşılan kedilerin, Miyav Park'a getirildiğini söyledi. Parkta, hastalanan veya yaralanan hayvanlara belediye ekiplerince anında müdahale edildiğini vurgulayan Kocamaz, "Miyav Park, bir ilk olarak hayata geçirildi. Vatandaşlarımız kedileri seviyor. Biz de kedilere özel bir barınak oluşturduk" dedi.

ENGELSİZ SANAT FESTİVALİ'NE SAYILI GÜnler kaldı

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilecek olan 'Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali'nin organizasyon toplantısı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çolakoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ilgili birimlere düşen görev ve sorumluluk paylaşımları yapılırken, festival süresince dikkat edilmesi gereken konular hakkında konuşuldu. Toplantıda, festival süresince izlenecek olan yol haritası belirlenirken, birinci yılın da değerlendirilmesi yapıldı. Bu sene faaliyetlerin tamamının kent merkezinde olacağını aktaran Çolakoğlu, "Çok başarılı bir hikâyesi olan festivalin 2'ncisini yapacağız. Biz engelli vatandaşlarımızla bir Engelsiz Sanat Festivali düzenliyoruz. Dolayısıyla azami dikkat gösterilmesi gerekiyor. Hem program anlamında, hem program aralarındaki gündelik yaşamlarını idame ettirmelerinde karşılaşacakları zorlukların yenilmesinde anında müdahale gibi bir yönetim merkezi ofisi kurduk. Buradan tüm olaylara anında müdahale edilecek. Geçen yıl her şey çok iyi gitti ve bu yıl da herkesin beklentisi aynı yönde" dedi.