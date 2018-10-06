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Hedef Balıkesir

Yarın sahasında ’u konuk edecek olan hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik adam , “Zor bir maç olacak ama kazanacağız” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
Hedef Balıkesir

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Pazar günü sahasında 'u konuk edecek olan zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör , takımının 6 maç sonra galibiyete ulaştığını belirterek, "Üzerimizdeki baskıyı attık. Moral bulduk. Bundan sonraki maçlara daha sıkı çalışıp mutlu sona ulaşacağız" dedi.

HEDEFE ADIM ADIM
Demirbakan, "Eksikliklerimizi gidereceğiz. Hedeflerimizi sırayla yapacağız. Bir hedefimizi tamamladığımızda, diğer hedefimiz için çalışacağız. Şu anda ilk hedefimiz ilk 10 diyoruz. Ulaştığımızda sonrasında hedefimizi ilk 6 o zaman diyebiliriz. Hedefimizi en yukarı göstermek, futbolcu da psikolojik olarak yapamama duygusu oluşturur. Futbolcu da korkar, ağır yük olur" dedi.


BALIKESİRSPOR MAÇINA BEKLİYORUZ
Taraftarlara seslenen Demirbakan, "Taraftarlarımızı Balıkesirspor maçına bekliyoruz. Taraftarlarımız son dakikaya, yani hakemin bitiş düdüğüne kadar beklesinler. Maçın gidişatı ne olursa olsun beklesinler. Bizler de galibiyet alarak stadyumdan turuncu-beyazlı taraftarlarımızı başları dik çıkartırız. Taraftar, basın ve yönetim, tamamı birlik bütünlük içerisinde olmalı" dedi.

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Hedef Balıkesir
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