Ülkemiz için daha çok çalışacağız

TÜRKİYE
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB
) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "Son günlerde piyasalarda iflas listeleri dola��ıyor. Şirketlere karşı itibar cellatlığı yapıyorlar. Dedikodulara, ayağımıza kurşun sıkanlara karşı tavrımızı açıkça ortaya koyduk, cumhuriyet savcılarını göreve çağırdık" dedi, Kıvanç, Gaziantep Ticaret Odası'nda (GTO) düzenlenen Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu Toplantısı'na katıldı. TOBB olarak döviz kuru hareketi başladığı andan itibaren teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Kıvanç, "Biz TOBB olarak destek kredisi kullanacak KOBİ
'leri, 6 ay geri ödemesiz, aylık yüzde 1,85, yıllık yaklaşık yüzde 22'lere tekab
ül eden faizlerlerle kredi imkanına kavuşturmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu. Yeni ekonomik pakette önemli adımlar olduğuna dikkati çeken Kıvanç, "Bunların hep birlikte takipçisi olacağız. TOBB olarak önermeye ve yol göstermeye devam edeceğiz. En önemli partnerimiz olan AB ile ilişkilerin yeniden kurulması çok önemli. Cumhurbaşkanımızla
birlikte geçen hafta Amerika ve Almanya
'yı ziyaret ettik. Çok olumlu geçti. En büyük partnerimiz olan AB ile ilişkilerin normalleşmesi bizim için çok önemli Bugün ihracatın yüzde 50'sini AB ülkeleriyle yapıyoruz" dedi. Son günlerde piyasalarda iflas listeleri dolaştığını, bunun "alçaklık" olduğunu ifade eden Kıvanç, "Şirketlere karşı itibar cellatlığı yapıyorlar" dedi.