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Müsteşar yardımcısından Mersin sporuna özel inceleme

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Müsteşar yardımcısından Mersin sporuna özel inceleme
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci, Mersin'de incelemeler yaptı. Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, şube ve ilçe müdürleri ile bir araya geldi. 2013 Akdeniz Oyunları'nda kentte kazandırılan tesisler, ilçe müdürlükleri ile ve Silifke Kapızlı'da bulunan Gençlik Kampları'nı inceleyen Özekinci, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Spor tesislerinde ücretsiz eğitim gören sporcularla birlikte spor yapan Özekinci, Mersin, Yenişehir Engelli ve Tarsus Gençlik Merkezleri'ni de ziyaret etti.
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Müsteşar yardımcısından Mersin sporuna özel inceleme
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