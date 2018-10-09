Meme kanseri taramasında altın standart yöntem: Mamografi

YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Meme Sağlığı Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hasan Besim
, kadınlarda en sık görülen ve görülme sıklığı gittikçe artan bir kanser
türü olan meme kanserinin, yaşam süresince her sekiz kadından birinde geliştiğini, tarama ile yakalanabilecek bir hastalık olması nedeni ile buna yönelik çeşitli tarama program ve yöntemlerin uygulanabileceğini, dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı tarama programları geliştirilse de genellikle uygulanan tekniklerin benzer olduğunu ifade etti. Meme kanserinin tanı ve taramasında altın standardın mamografi
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hasan Besim, kadınların 40 yaşından başlayarak yaptırdığı mamografi taramasının meme kanseri taraması esasını oluşturduğu gibi meme kanserine bağlı ölümlerin azalmasına da katkıda bulunduğunu belirtti. Mamografinin kaba bir tanım ile meme dokusuna uygulanan röntgen filmi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hasan Besim, genellikle iki düzlemde çekilen bir filmden oluştuğunu ve her iki meme için de ayrı ayrı uygulama yapıldığını belirtti.