Artrit hastalığı mutlaka tedavi edilmeli

DR. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özgül
12 Ekim Dünya Artrit Günü'nün , romatizmal ve kas iskelet sistemini tutan ve tedavi edilmediği takdirde geri dönmeyebilen hasarlara yol açan bu hastalıklardan etkilenen insanlarla ilgili olarak toplumsal farkındalığı artırmak amacı ile kutlanan bir inisiyatif olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Ahmet Özgül , 1996'dan beri çeşitli kampanyalarla kutlanan bu günle sadece bireylerin değil, aynı zamanda sağlık personelinin de dikkatini konuya çekmenin amaçlandığını söyledi. Özgül, bu yılki hedefin ağırlıkla hareket sistemini etkileyen kronik hastalıkların ön plana gelmesi ve araştırmayı teşvik etmek olduğunu belirtti.