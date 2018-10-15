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şöleni

kapsamında düzenlenen tekerlekli sandalye maçı eski TBF Başkanı ve eski milli basketbolcu da forma giyip sahaya çıktı

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Basketbol şöleni
Mersin'de ikincisi düzenlenen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali kapsamında oynanan tekerlekli sandalye maçı renkli görüntülere sahne oldu. MERSIN Engelliler Sanat ve Spor Kulübü ile takımları, Edip Buran Spor Salonu'nda tekerlekli sandalye basketbol maçı yaptı. SPORCULAR, 15'er dakikalık iki periyot halinde oynanan müsabakada keyifli anlar yaşadı. Konuklar arasında yer alan eski Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Harun Erdenay ve eski milli basketbolcu Aylin Yıldızoğlu da maçta tekerlekli sandalyeye oturarak oynadı, Erdenay ve Yıldızoğlu, tekerlekli sandalyeyle ilerlemekte güçlük çekerken, rakipleriyle girdikleri mücadelelerde de ilginç anlar yaşandı. MERSIN Engelliler Sanat ve Spor Kulübü, renkli görüntülerin oluştuğu müsabakada rakibini 36 - 22 mağlup etti. SPORCULAR maçın sona ermesiyle katılımcılarla birlikte müzik eşliğinde oynayarak, doyasıya eğlendi. BÜYÜKŞEHIR Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından sporculara madalya ve kupa verildi. Programda, engeli spor kulüplerine spor malzemesi yardımı yapıldı.
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Basketbol şöleni
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