Basketbol şöleni

M
ersin'de ikincisi düzenlenen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali
kapsamında oynanan tekerlekli sandalye basketbol
maçı renkli görüntülere sahne oldu. MERSIN
Engelliler Sanat ve Spor Kulübü ile Mersin Büyükşehir Belediyespor
takımları, Edip Buran Spor Salonu'nda tekerlekli sandalye basketbol maçı yaptı. SPORCULAR,
15'er dakikalık iki periyot halinde oynanan müsabakada keyifli anlar yaşadı. Konuklar arasında yer alan eski Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Harun Erdenay
ve eski milli basketbolcu Aylin Yıldızoğlu
da maçta tekerlekli sandalyeye oturarak oynadı, Erdenay ve Yıldızoğlu,
tekerlekli sandalyeyle ilerlemekte güçlük çekerken, rakipleriyle girdikleri mücadelelerde de ilginç anlar yaşandı. MERSIN Engelliler Sanat ve Spor Kulübü
, renkli görüntülerin oluştuğu müsabakada rakibini 36 - 22 mağlup etti. SPORCULAR maçın sona ermesiyle katılımcılarla birlikte müzik eşliğinde oynayarak, doyasıya eğlendi. BÜYÜKŞEHIR
Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
tarafından sporculara madalya ve kupa verildi. Programda, engeli spor kulüplerine spor malzemesi yardımı yapıldı.