İşe giderken can verdiler

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Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi Tepecik mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü bir kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Arpaçbahşiş Mahallesi ile Tömük Mahallesi arasındaki tepecik mevkii yolu üzerinde meydana geldi. Dursun Deveci eşi Nuray Deveci ile birlikte bahçede çalışmak üzere Tömük Mahallesinden Arpaçbahşiş Mahallesi istikametine giderken M.K.'nın kullandığı 33 CRL 69 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bahçeye savrulan çift oracıkta can verdi. Kamyonet sürücüsü M.K ise tedavi edilmek üzere Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili Jandarma soruşturma başlattı. Tömük Mahallesi Muhtarı Yakup Boyalı Kazada eşi ile birlikte hayatını kaybeden Dursun Deveci'nin günübirlik yevmiye işlerle yaşamlarını devam ettirdikleri, iki kız, bir erkek çocuklarının olduğunu olay gününden önce büyük kızlarını nişanladıklarını belirterek, "Cenazeleri Tarsus'ta defnetti, Kendi hallerinde çok iyi bir aileydi. Allah rahmet eylesin ailesine başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüz" dedi.