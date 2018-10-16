Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > İşe giderken can verdiler

İşe giderken can verdiler

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
İşe giderken can verdiler
MERSIN'IN Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi Tepecik mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü bir kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Arpaçbahşiş Mahallesi ile Tömük Mahallesi arasındaki tepecik mevkii yolu üzerinde meydana geldi. Dursun Deveci eşi Nuray Deveci ile birlikte bahçede çalışmak üzere Tömük Mahallesinden Arpaçbahşiş Mahallesi istikametine giderken M.K.'nın kullandığı 33 CRL 69 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bahçeye savrulan çift oracıkta can verdi. Kamyonet sürücüsü M.K ise tedavi edilmek üzere Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili Jandarma soruşturma başlattı. Tömük Mahallesi Muhtarı Yakup Boyalı Kazada eşi ile birlikte hayatını kaybeden Dursun Deveci'nin günübirlik yevmiye işlerle yaşamlarını devam ettirdikleri, iki kız, bir erkek çocuklarının olduğunu olay gününden önce büyük kızlarını nişanladıklarını belirterek, "Cenazeleri Tarsus'ta defnetti, Kendi hallerinde çok iyi bir aileydi. Allah rahmet eylesin ailesine başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşe giderken can verdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN