Çay içip gasp ettiler

Adana'da beraber çay içerek sohbet ettikleri iş yeri sahibi ve güvenlik görevlisini silahla gasp eden zanlılar yakalandı. Şüphelilerin polise yakalanmamak için kullandıkları hafif ticari aracın 01 DNY 39 olan plakasını elektrik bandıyla 04 DMY 139 yaptığı ortaya çıktı. Tutuklanan gaspçıların yağma olayından birkaç saat öncede bir tekel bayisinden hırsızlık yapmaya çalıştıkları ancak vatandaşlar tarafından fark edilince kaçtıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Salih A., tutuklanırken Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

BANTLA PLAKAYI DEĞİŞTİRDİLER

Olay yaklaşık bir ay önce merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi Çatalan Köprüsü yakınında bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Salih A. (18) ve Mehmet K., bindikleri hafif ticari aracın plakasındaki harf ve rakamlara elektrik bandı yapıştırarak 01 DNY 39 olan plakayı 04 DMY 139'ye çevirdi. Şüpheliler, ateş yakarak ısınan tekel bayi sahibi Serkan Akkoca ve güvenlik görevlisi Murat Gündoğdu'nun yanına giderek sohbet etmeye başladı. İş yeri sahibi Akkoca tarafından ikram edilen çayı içen gaspçılar bir süre sonra bölgeden ayrıldı.



TUTUKLANDI

Zanlılar bir süre sonra tekel bayisini tekrar gelerek 20 bin lira değerinde alkol, sigara, plazma TV ve güvenlik kamerasının kayıt cihazını çaldı. iş yeri sahibi Serkan Akkoca, zanlılara müdahale etmek istedi. Gaspçılar, önce Akkoca'ya sonrada Murat Gündoğdu'na silah doğrultarak "Arkanıza bakmayın. Sizi öldürürüz!" diye tehdit ettikten sonra araca binerek kayıplara karıştı. Eli silahlı zanlılar gittikten sonra iş yeri sahibi Akkoca polisi aradı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları, yakalandı. adliyeye sevk edilen şüphelilerden olayda silahı kullanan Mehmet Salih A., tutuklanırken Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı