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Suriyeli girişimcilere hibe desteği

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018
Suriyeli girişimcilere hibe desteği
Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) ve Danısh Refugee Councıl / Danimarka Mülteciler Konseyi (DRC) ortaklığında Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki yaşama uyumu ve bütünleşmesi amacıyla mesleki bilgilendirme ve KOBİ destekleri hakkında panel düzenlendi. Panelde konuşma yapan ABİGEM Hatay Direktörü İdil Siret Teoman, "Doğu Akdeniz ABIGEM olarak, ekonomik sıkıntıda olan tüm KOBİ'lerimize kendilerini geliştirmeleri ve büyümelerini sağlamak, hibe ve kredilere ulaşma yollarını göstermek ve yeni fikirleri olan girişimci ve KOBİ'lerimize proje üretme konusunda destek olma amacındayız" dedi.
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Suriyeli girişimcilere hibe desteği
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