Hem vefa örneği gösterdiler hem de doğayı fotoğrafladılar

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Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri, Lapta Huzur Evi'ni ziyaret etti. Sosyal sorumluluk ve saygı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, huzur evi sakinleriyle hayata dair sohbet eden kulüp öğrencileri, huzurevinde kalanlara kışlık terlik hediye etti. Huzurevindeki yaşlılara hayata dair sorular sorarak onların tecrübelerinden faydalanmak isteyen öğrenciler verilen cevapları dikkatlice dinledi. Samimi geçen sohbetin ardından kulüp öğrencileri sohbet ettikleri yaşlıların portre resimlerini çektiler. Fotoğrafçılık Kulübü danışmanı Hüseyin Aşkaroğlu, bu ziyaretlerde amaçlarının yaşlıları ziyaret etmek, yaşlılara hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek olduğunu belirtti. Bu ziyaretlerin öğrencilere önemli mesajlar verdiğini dile getiren Aşkaroğlu, "Burada ilk ve temel olarak yaşlılara saygı, sevgi ve yaşlılık bilinci kazanılıyor. Öğrencilerin, huzurevindeki büyükleriyle sohbet edip hayat tecrübelerinden yararlanmaları, onların sosyal ve kültürel gelişimlerine olumlu katkılar sağlayacaktır" dedi. Öğrenciler Lapta Huzurevi'ne ziyareti sonrasında Karmi Köyüne fotoğraf ve yürüyüş etkinliği gerçekleştirdiler.