16 yaşındaki kayınbiraderin öldürdüğü kadına gözyaşı

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Dörtyol ilçesinde 16 yaşındaki kayınbiraderi tarafından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi. Alınan bilgiye göre, Numuneevler Mahallesi, Dere Sokakta ikamet eden 4 çocuk annesi Meral Uzda (29) iddiaya göre, kayınbiraderi E.U. (16) tarafından tabanca ile vuruldu. Evden silah sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine kanlar içerisinde kalan genç kadın ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı. Yapılan otopsinin ardından vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Meral U. yapılan işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Murat Öztürk Mezarlığında annesi ve kız kardeşlerinin ağıtları arasında toprağa verildi.