Melih ABİ: Yaşlılar şehir içi otobüs ve minibüslere binemiyor

BUGÜN NELER OLDU

Yaşlılara gereken değeri vermiyoruz.Bir gün onlar gibi olacağımızı unutuyoruz herhalde.Onları mutlu etmeliyiz.Mesela ulaşımda… Tarsus'ta halk otobüslerinin basamakları yüksek.Yaşlılar ve engelliler binmekte çok zorlanıyor.Bu araçlar için çözüm bulunmalı.İnsanların otobüslere rahat binebilmesi sağlanmalı.Basamak seviyesi düşürülmeli.Ya da başka çözüm bulunabilir.Yaşlılara hürmet ve hizmet edelim…2000Evler'de 76072 sokak.Yolların halini görüyorsunuz.8 aydan beri durum böyle.Yaz aylarında toz içinde kalan vatandaş şimdi çamurla mücadele ediyor.Sokak sakinleri öfkeli.Oy için kimse yanımıza gelmesin diyorlar.Düzeltin şu yollarını vatandaşı çamurdan kurtarın.