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Melih ABİ: şehir içi otobüs ve minibüslere binemiyor

Giriş Tarihi: 25.12.2018
Melih ABİ: Yaşlılar şehir içi otobüs ve minibüslere binemiyor
Yaşlılara gereken değeri vermiyoruz.
Bir gün onlar gibi olacağımızı unutuyoruz herhalde.
Onları mutlu etmeliyiz.
Mesela ulaşımda… Tarsus'ta halk otobüslerinin basamakları yüksek.
Yaşlılar ve engelliler binmekte çok zorlanıyor.
Bu araçlar için çözüm bulunmalı.
İnsanların otobüslere rahat binebilmesi sağlanmalı.
Basamak seviyesi düşürülmeli.
Ya da başka çözüm bulunabilir.
Yaşlılara hürmet ve hizmet edelim…

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Evler'de 76072 sokak.
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Oy için kimse yanımıza gelmesin diyorlar.
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Melih ABİ: Yaşlılar şehir içi otobüs ve minibüslere binemiyor
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