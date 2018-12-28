Kalyoncu’da çocuk psikolojisi tartışıldı

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü, bu yıl ikincisi düzenlediği "Vaka Tartışmaları" ile çocuk psikolojisini ele aldı. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programda alanında uzman bilim insanları psikolojik bir vakayı ele alarak konuyu çok yönlü değerlendirdi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen "Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümümüz bugüne kadar sayısız etkinliğe imza attı. Birbirinden değerli bilim insanlarımızı ağırlayarak alana katkıda bulunan çalışmalar yaptılar. Bölümümüze teşekkür ederim. Değerli konuşmacılarımızın sunacakları bilimsel verileri ve konuları merakla bekledim" dedi. Toplantıya konuşmacı olarak Uzman Klinik Psikolog Hülya Akkaya Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Doç. Dr. Ş. Senem Başgül, İstanbul Üniversitesinden Uzman Klinik Psikolog T. Burak Toprak, Marmara Üniversitesinden Emekli Uzman Psikiyatri Hemşiresi Selma Hasanoğlu ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Doç. Dr. Vahdet Görmez katıldı.Bireylerin geçmişinde yer alan olayların, yakın çevresinden veya ailesinden bilgi alınarak incelenmesi yoluyla hastalığa ilişkin ipuçlarının ele alındığı vaka tartışmalarında, konuşmacılar tarafından çocukları psikolojik yönden etkileyen kavramların sunumları yapıldı. Bir çocuk vakanın davranışlarının incelendiği çalışmayı sunan konuşmacılar, okulda ve aile yaşamında sinirli ve asabi olan çocuğun toplumsal analizini katılımcılara bilimsel olarak anlattı.