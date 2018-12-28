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Melih ABİ: Kesintiler çok arttı Yunusoğlu elektrik istiyor

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Melih ABİ: Kesintiler çok arttı Yunusoğlu elektrik istiyor
Yağışlar başladı. Havalar da bayağı soğudu. Elektrik kesintileri de başladı. Ömer Bakır isimli okurumuz Yunusoğlu Mahallesi'nde oturuyor. "1 aydan beri kesintiler aralıklı olarak devam ediyor. İki saatte bir, üç saatte bir kesintilere alıştık artık. Sürekli karanlıkta kalıyoruz. Buna bir çözüm bulunmalı" diyor. Arıza servisini aramışlar. "Gidereceğiz" cevabı almışlar. Ama değişen bir şey olmamış. İnsanları bu soğukta üşütmeyin ve karanlıkta bırakmayın. Çözün, şu kesinti sorununu.

SOKAK LAMBALARI YANMIYOR
Gürselpaşa Mahallesi'nde de elektrik sorunu var. Burada sokak lambaları yanmıyor. Kıyıboyu 75020 sokak No:1'de de aynı sıkıntı mevcut. Direklerde ki ampuller kırılmış ve patlamış olabilir. İki-üç direk yanmadığı için sokak karanlık. Hem de zifiri karanlık. İnsanlar sokağa çıkmaya korkuyor. Bu tür durumlar hırsızlık olayları için çok müsait. Bir ekip bu sokak lambalarını değiştirirse iyi olacak.
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Melih ABİ: Kesintiler çok arttı Yunusoğlu elektrik istiyor
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