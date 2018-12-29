Akdenizli kızlar şampiyon oldu

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Adana'da düzenlenen Okullar Arası Genç Kızlar Hentbol Müsabakaları'nda kızlarda Akdeniz Koleji, namağlup Adana şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. ADANA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Okullar Arası Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği tamamlandı. Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda kızlarda Akdeniz Koleji, namağlup Adana şampiyonu oldu.11 okulun katıldığı müsabakalar sonucunda Akdeniz Koleji birinci olurken Seyhan Rotary Anadolu Lisesi ikinci, Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi üçüncü ve Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu. Zirveye oturan Akdenizli sporcular birinci olmanın sevincini taraftarıyla birlikte paylaştı.