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Gündoğdu eksiklere rağmen kazandı

Sakatlık sorunuyla uğraşan Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü, Bld.’yi 96-85 yenmeyi başardı

Giriş Tarihi: 2.1.2019
Gündoğdu eksiklere rağmen kazandı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 96-85 yenmenin sevincini yaşıyor. Takım koçu Ender Ünlü, sakat oyuncularının olmasına rağmen sahada mücadele eden sporcularının çok iyi performans sergilediğini belirterek hepsini tebrik etti. Ender Ünlü, "Bizim açımızdan hem puan hem de moral motivasyon adına çok önemli bir galibiyet aldık. İnşallah devamını getireceğiz" dedi. Rakibi karşısında maçın başından itibaren üstünlüğü elden bırakmayan Turuncu- Mavili kadın basketbolcular, 2018'i galibiyetle kapatmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.
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Gündoğdu eksiklere rağmen kazandı
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