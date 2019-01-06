Nihal Atakaş Camisi ibadete açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ınİskenderun ilçesinde ibadete açılan Nihal Atakaş Camisi'nin dünyada tek örneğinin Macaristan'in başkenti Budapeşte'de bulunduğu belirtildi. Caminin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Dünyada tek örneği Macaristan'in başkenti Budapeşte kentinde bulunan caminin bir büyüğü, Hatay'ın İskenderun ilçesinde ibadete açıldı. İskenderun'da uzun yıllardır sahil şeridine yapılması düşünülen cami İskenderun Belediyesi ve hayırsever iş adamı Recep Atakaş'ın girişimleri ile İskenderun'a kazandırıldı. Osmanlı Selçuklu mimarisi ile modern mimari bir araya getirilerek yapılan ve hayırsever iş adamı Recep Atakaş'ın eşi Nihal Atakaş'ın adı verilen cami, cuma namazı ile ibadete açıldı. 3 bin kişi kapasiteli cami sahil kenarında deniz doldurularak inşa edildi. Caminin ibadete açılışına Hatay Valisi Rahmi Doğan başta olmak üzere kaymakamlar, belediye başkanları, iş adamları ve İskenderunlular katıldı. Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaaz verdiği cuma namazını İskenderun Müftüsü Osman Şekerci kıldırdı. Namazda ülkemiz ve milletimiz için dualar edildi.